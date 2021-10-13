Адвокаты сообщили о заторможенной моторике Саакашвили

Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая и Димитри Садзаглишвили заявили, что здоровье политика продолжает ухудшаться из-за голодовки в тюрьме. Об этом они сообщили журналистам, передает «Интерфакс».

«Речь идет о заторможенной моторике. Вместе с тем он заявил нам, что не прекратит голодовку, начатую в тюремной камере 1 октября», — сказал Басилая.

По его словам, Саакашвили призвал грузин выйти на акцию в Тбилиси 14 октября.

Садзаглишвили, в свою очередь, добавил, что администрация тюрьмы в Рустави должна допустить личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе для осмотра.

Саакашвили задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.