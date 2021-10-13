В Берлине неонациста по ошибке похоронили в еврейской могиле

Руководство одного из кладбищ около Берлина позволило похоронить прах активиста-неонациста в могилу музыковеда еврейского происхождения, пишет The Guardian. По информации издания, в администрации кладбища этот случай назвали чудовищной ошибкой.

Инцидент произошел из-за традиционной практики по созданию новых захоронений, аренда могил на кладбище рассчитана на 10-20 лет, после истечения этого срока они становятся местом для других усопших. Именно поэтому прах 48-летнего неонациста Генри Хафенмаера был похоронен в могиле еврейского ученого, музыковеда Макса Фридлендера.

При этом неонацист был известен своей позицией по отрицанию Холокоста и приобрел статус «мученика» в радикальных кругах перед своей смертью. Евангельская церковь в Берлине-Бранденбурге, которая управляет кладбищем, уже пообещала исправить подобное допущение, а в полиции Берлина приняли решение о возбуждении уголовного дела — по версии следствия, неонацисты сознательно выбрали могилу Фридлендера для захоронения своего сторонника.

Ранее сообщалось, что в Великобритании молодому неонацисту заменили тюремный срок чтением Джейн Остин.