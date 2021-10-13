Песков отметил, что все данные на порталах госуслуг доступны силовым структурам по закону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о вероятности передачи информации с госуслуг силовым структурам.

На вопрос, должна ли информация, загружаемая россиянами на такие порталы, быть доступной для силовых ведомств, Песков ответил, что все данные «и так прозрачны» и «доступны по закону».

По его словам, «ничего такого в этом нет».

Ранее в «Коммерсанте» появилась информация о том, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы загруженные фотографии пользователей передавались в систему распознавания лиц, которую используют для поиска преступников полицейские. По данным издания, на портале госзакупок размещен контракт, заключенный между ГКУ «Информационный город» с компанией из Перми «Брайт софт». Соответствующая работа оценена в 236 млн руб. Согласно техническому заданию, на mos.ru должна появиться процедура сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы».

В департаменте информационных технологий Москвы опровергли данное сообщение. В ведомстве подчеркнули, что ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных Москвы) аттестована и защищена в соответствии с российским законодательством.