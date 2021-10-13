Лидер украинских радикалов решил занять место умершего депутата Рады

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко собирается баллотироваться в парламент по 206-му округу Черниговской области, пишет «Страна» со ссылкой на источники.

По данным издания, именно по этому округу в Верховную раду был избран Антон Поляков, найденный мертвым 8 октября. Как ожидается, довыборы в округе пройдут весной 2022 года.

Для Ляшко это будет уже вторая попытка занять место погибшего депутата Рады. В 2020 году он пробовал пройти в парламент вместо Валерия Давыденко, также в Черниговской области, правда, в 208-м округе.

Однако в прошлый раз глава радикальной партии уступил в гонке за место депутата кандидату от президентской партии «Слуга народа», тем самым упустив шанс попасть в парламент. По информации «Страны», Ляшко хочет взять реванш за это поражение.

Ранее сообщалось, что в крови умершего депутата Полякова нашли наркотики и алкоголь. Парламентарий был найден мертвым в Киеве 8 октября. По версии следствия, Полякову стало плохо, когда он ехал в такси. Депутату вызвали скорую, но врачи не смогли реанимировать политика.