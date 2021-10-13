Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в одиночную камеру тюрьмы в Рустави. Об этом написал New Format.

Такое решение было принято администрацией тюрьмы с учетом пожеланий Саакашвили. Политик наотрез отказался делить камеру с соседом.

«Именно поэтому Саакашвили на основании его желания поместили в одноместную тюремную камеру», – сказано в документах пенитенциарного грузинского ведомства.

Там же уточнили, что ранее растиражированные сообщения о том, что Саакашвили делит камеру с уголовниками, не соответствует действительности.

Минюст Грузии попросил собрать группу врачей для мониторинга здоровья Саакашвили. Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление соответствующих рекомендаций, заявили в ведомстве.