В Киеве суд отказал прокуратуре в аресте Медведчука

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве об аресте председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о «схемах» и отправил его под домашний арест до 7 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что председатель политсовета партии Виктор Медведчук будет освобожден.

Он добавил, что Медведчук сможет добиться оправдательного приговора в Европейском суде по правам человека. По словам украинского депутата, оппозиционного политика восстановят во всех правах, а его обвинителей накажут.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения до 7 сентября. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак.