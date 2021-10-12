В Киеве объяснили, как Россия и США «разделят» Украину

Политолог Михаил Чаплыга заявил, что Вашингтон признает Украину в сфере российских геополитических интересов, если Москва позволит американцам «грабить» Киев. Об этом он рассказал в эфире канала «Первый незалежный».

Чаплыга подчеркнул, что Штаты не планируют иметь «два фронта» — с Россией и Китаем. Поэтому американцы готовы пойти на договоренности с Москвой.

«С другой стороны, Россия закрывает глаза на то, что США как внешний сюзерен будут доить и обирать украинцев руками этих компрадоров, через тарифы, через отбирание судебной ветви власти, через отбирание ресурсов, недр и так далее», — рассказал Чаплыга.

Политолог подчеркнул, что подобное решение Москва и Вашингтон будут принимать без участия Киева. В этом Чаплыга обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который «довел страну до того, что все решается без ее участия».

Ранее директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Россия и США могут договориться об уходе Запада с Украины.