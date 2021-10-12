Forbes: страны НАТО могут перекрыть поставки в Калининградскую область

Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс утверждает, что страны НАТО могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в военное время.

Автор публикации напомнил, что этот регион является эксклавом — российской базой внутри границ стран Североатлантического альянса.

«Это означает, что во времена напряженности правительства стран НАТО легко могли бы заблокировать передвижение грузовых автомобилей, поездов и самолетов, с помощью которых осуществляется пополнение запасов Калининградской области», — подчеркнул Экс.

Свой довод обозреватель подкрепил фактом о том, что Эстония закупила у Израиля противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear. Таким образом, Таллин получил возможность «создавать России проблемы» в Балтийском море.

Экс подчеркнул, что если у Эстонии возникнет конфликт с Москвой, то страна воспользуется ракетами, чтобы перекрыть поток продовольствия, топлива и подкрепления вооруженных сил из материковой части России.

Ранее контракт на закупку ракет «Голубое копье» был подписан между Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии и израильско-сингапурской компанией Proteus Advanced Systems Pte.Ltd.