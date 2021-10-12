Главу фракции «Новые люди» разочаровали коммунисты на первом заседании Думы

Основатель парламентской партии «Новые люди» Алексей Нечаев негативно оценил выступления членов партии КПРФ в Думе.

«Но как выступали коммунисты… Это, конечно, такое… Там есть ряд дельных мыслей, но в целом это такой возврат страны назад, эти воспоминания о Советской России. Все это странно. Это, наверное, сильное впечатление для меня [от первого заседания]», — сказал лидер пятой фракции.

При этом Нечаев добавил, что в целом видит настрой на сотрудничество у всех партий без исключения.

Партия «Новые люди» впервые вошла в Думу по результатам сентябрьских выборов и получила 13 мандатов. Кроме того, к фракции присоединились два самовыдвиженца.