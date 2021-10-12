Попов совместит работу на ТВ с должностью депутата Госдумы

Ведущий программы «60 минут» на «России-1» Евгений Попов рассказал «Газете.Ru», что будет совмещать работу в парламенте с телевизионной деятельностью.

«Работу на телевидении я продолжу. Мне пошли навстречу, существенно сократили нагрузку. Я буду вести вечерние эфиры, они как раз начинаются в 18.40, удаленно буду участвовать в подготовке передач. Это дело, которым я без малого занимаюсь уже почти 30 лет, и [это] вполне себе общественное [дело], оно совместимо со статусом депутата Госдумы», — объяснил Попов.

Ранее Попов рассказал «Газете.Ru» о своих первоочередных планах в парламенте. По его словам, в приоритете работа над бюджетом страны.

Попов на выборах депутатов Госдумы набрал больше 35% голосов в Кунцевском одномандатном округе Москвы.