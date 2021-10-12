Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Володин избран спикером Госдумы VIII созыва 12:34
НАК: на Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов 12:29
Работа российского художника Абиха ушла с молотка на аукционе Sotheby's 12:27
Baijiahao: пророчество Путина о США начинает сбываться 12:25
Шлеменко раскритиковал решение Украины не пускать бойцов из России на чемпионат... 12:23
В МИД отреагировали на обвинения США в использовании Россией поставок газа... 12:17
Лавров заявил, что Россия продолжает считать Тайвань частью КНР 12:17
Жители Германии требуют компенсации за дорогой газ 12:14
Лавров назвал голословными сообщения британских СМИ о краже Россией формулы вакцины... 12:13
Полину Гагарину в суде с экс-супругом будет защищать адвокат Пелагеи 12:11

В Латвии непривитых пенсионеров лишили пособий

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Власти Латвии решили выплачивать пособие в размере €20 пожилым людям в качестве компенсации за рост коммунальных платежей, который спровоцирован увеличением стоимости энергоресурсов в Европе, передает Delfi.

Однако, как заявил премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянс, пособия будут получать только те пенсионеры, которые сделали прививку от COVID-19. По его словам, пожилые люди входят в группу риска на фоне пандемии коронавируса, поэтому им нужна мотивация для вакцинации.

При этом пособия пенсионерам действительно необходимы, поскольку цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров. Как ожидается, выплаты со стороны латвийского правительства будут идти с ноября 2021 года по март 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Украине больницам, школам, детсадам, военным частям и другим бюджетным учреждениям незадолго до старта отопительного сезона пришлось столкнуться с газовым кризисом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Умер бывший спикер Следственного комитета Владимир Маркин
Пьяных водителей отправят в вечные пешеходы
В России могут ввести пожизненное лишение прав за езду в нетрезвом виде
«Эффект был ошеломляющим»: предложено новое средство от рака
Онкологи нашли способ борьбы с раком на последней стадии
Лавров назвал голословными сообщения британских СМИ о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca
Сборная России показала, как Карпин и игроки исполнили песню «Валера»
Жириновский рассказал про «страшную болезнь» более чем у 20 депутатов
Проценко заявил, что Коммунарка стремительно «наполняется» пациентами с COVID-19
Новости и материалы
Володин избран спикером Госдумы VIII созыва
НАК: на Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов
Работа российского художника Абиха ушла с молотка на аукционе Sotheby's
Baijiahao: пророчество Путина о США начинает сбываться
Шлеменко раскритиковал решение Украины не пускать бойцов из России на чемпионат Европы
В МИД отреагировали на обвинения США в использовании Россией поставок газа как оружия
Лавров заявил, что Россия продолжает считать Тайвань частью КНР
Жители Германии требуют компенсации за дорогой газ
Полину Гагарину в суде с экс-супругом будет защищать адвокат Пелагеи
Депутат Рады пожаловался полиции на звонок «из ада»
Володин назвал количество вакцинированных от коронавируса депутатов
Ученые рассказали, как грибы могут улучшить психическое состояние
Мужчина попытался убить муху и оказался в больнице
В Госдуме посоветовали подумать о возвращении Дзюбы в сборную России
Mail.ru Group переименовали в VK
Австралийские подростки предстанут перед судом за убийство 14 кенгуру
Сингапурские ученые научились выявлять SARS-CoV-2 в воздухе
В России зафиксировано 28 190 случаев заражения коронавирусом за сутки
Все новости
«Аналог чашки кофе». Курение табака восходит к каменному веку
Американские археологи выяснили, что люди употребляли табак еще 12 тысяч лет назад
«Для нас вопрос Курил был закрыт в 1945 году»: в России ответили новому премьеру Японии
Сенатор Джабаров назвал слова японского премьера о Курилах «показательным выступлением»
25 тысяч рублей за человека. Как россияне попадают в рабство
Правозащитник сообщил, за сколько в России можно купить раба или рабыню
«В ответ на действия США»
В МИД назвали создание перспективных видов вооружений вынужденной мерой
«Чаша терпения переполнена»
Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористические угрозы из Сирии
Проверять смокелайзером. Как власти намерены ограждать детей от никотина
В России предложили проверять на медосмотрах, курят ли дети
Хорваты позади: Россия стала первой в отборе
«Моргенштерн — правильная карикатура на отупение музыки»
Интервью Стаса Пьехи — о семье, наркомании и современном шоу-бизнесе
«Президент России дал оценку линии киевских властей»
Путин обсудил с Меркель и Макроном вопросы координации усилий по теме «нормандского формата»
Раствор ромашки и имбирь: как предупредить развитие тяжелого ковида
Полоскание горла и носа раствором шалфея защитит от тяжелой формы COVID-19
QR-код обретает статус пропуска. Какие ограничения вводят в регионах из-за коронавируса
В России шестой день подряд регистрируют свыше 900 смертей от COVID-19
«Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану»
Сможет ли Анкара купить у Вашингтона истребителей на «миллиарды долларов»
«Ближайшие 100 лет будут временами активной «колонизации» киберпространства»
Владислав Сурков предрек ядерную войну за американское кибер-наследство
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях