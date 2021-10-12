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Депутат Рады пожаловался полиции на звонок «из ада»

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vasylvirastyuk/Instagram

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк заявил о получении звонка с угрозами. По его словам, неизвестный молодой человек позвонил ему 10 октября и объявил, что придет за его душой.

«Привет, братишка! Ты что, еще не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придем!» — привел часть диалога Вирастюк в своем Facebook.

После звонка с угрозами супруга депутата вызвала сотрудников полиции, которым Вирастюк рассказал детали разговора с неизвестным. Как он отметил, его диалог с неизвестным длился всего полминуты.

По информации портала «Страна», украинская полиция уже установила личность звонившего депутату, им оказался 19-летний житель Николаева. Против него возбудили дело по факту угрозы убийством — теперь звонившему грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на Западе Украины зарезали участника боевых действий в Донбассе. Инцидент произошел в городе Надворная, который находится в Ивано-Франковской области Украины.

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