В Совфеде прокомментировали заявления нового японского премьера о Курилах

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявления недавно избранного японского премьер-министра Фумио Кисиды о Южных Курилах, сообщает РИА «Новости».

Японский премьер, выступая в ходе дебатов в нижней палате национального парламента, заявил, что суверенитет Токио распространяется на Южные Курилы.

«Это показательное выступление на слушаниях в парламенте для того, чтобы успокоить японскую общественность, политические партии», — прокомментировал слова Кисиды Джабаров.

Сенатор считает, что японский премьер осознает, что границы России не подлежат пересмотру и «любое посягательство на нашу территорию будет расцениваться как агрессия против нас».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.