Стала известна причина исключения Нуланд из санкционных списков России

Одной из причин исключения замгоссекретаря США Виктории Нуланд из санкционных списков РФ стало то, что в настоящее время она занимает официальный пост в американской администрации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного российского источника.

По его словам, американского политика включили в стоп-лист, когда она работала в негосударственной организации.

«Теперь же нам надо с ней работать», — объяснил источник.

Виктория Нуланд 11 октября прибыла в российскую столицу с официальным визитом. Она пробудет в РФ до 13 октября. По данным пресс-службы Госдепа США, Нуланд встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, она является гостьей заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Также представитель Кремля отметил, что американского политика примет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Чтобы Нуланд попала в Россию, ее исключили из «черного списка». Взамен американская сторона убрала некоторых россиян из санкционных списков США.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.