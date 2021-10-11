Депутаты Рады попросили прокуратуру Украины проверить информацию об офшорах Зеленского

Сопредседатель фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Артур Герасимов заявил, что депутаты Верховной рады обратились в офис генпрокурора Украины с двумя заявлениями о якобы преступлениях окружения президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Герасимова, одно из них касается вероятного финансирования терроризма со стороны приближенных Зеленского. Политик отметил, что агрессия со стороны главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера, который входит в число приближенных президента Украины, на вопросы журналистов о кредите человеку из ДНР, свидетельствуют о страхе разоблачения.

Во втором заявлении депутаты просят генпрокурора проверить информацию об отмытых деньгах через офшорные компании «Квартала 95», которые в дальнейшем выводились из «Приватбанка» до его национализации.

«Насколько информация журналистов о грязных деньгах из Приватбанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов», — подчеркнул Герасимов.

Ранее противники действующей власти на Украине собрались возле государственной резиденции президента страны Владимира Зеленского, где устроили акцию протеста.