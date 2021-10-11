Саакашвили из тюрьмы пригрозил «вышвырнуть» из кабинета премьер-министра Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, пригрозил премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили и другим представителям власти страны отставкой, сообщает «Sputnik Грузия». Соответствующее послание он передал своим сторонникам из тюрьмы в Рустави.

В письме бывший президент пообещал вместе с председателем основанной им партии «Единое национальное движение» Никанором Мелией и грузинским народом «вышвырнуть» Гарибашвили из кабинета.

«Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом вышвырнут из своего кабинета Гарибашвили», — заверил он.

Как обратила внимание передавшая это послание из тюремной камеры одна из лидеров «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, Саакашвили очень разозлился на Гарибашвили, который ранее усомнился в том, что бывший президент действительно голодает в тюрьме.

«Те, кто действительно голодает, не едят по полкило меда в день», — говорил Гарибашвили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили в тюрьме начал есть мед и пить соки.