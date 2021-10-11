Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву, сообщает РИА «Новости».

Она прилетела в аэропорт Домодедово. Политика встречал посол США в Москве Джон Салливан.

Визит Нуланд в Россию пройдет с 11 по 13 октября. По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Нуланд является гостьей заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Также представитель Кремля отметил, что политика примет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Чтобы Нуланд попала в Россию, ее исключили из «черного списка». Взамен американская сторона убрала некоторых россиян из санкционных списков США.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.