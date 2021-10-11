Украинский министр обвинил российскую пропаганду в низких темпах вакцинации

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в низких темпах вакцинации в стране виновата российская пропаганда. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки» (внесен российским Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

«Российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты. Но я думаю, что мы справимся», — сказал глава украинского минздрава.

По его данным, на Украине на сегодняшний день сделано более 13 млн прививок от коронавируса. Хотя бы первую дозу вакцины получили примерно 20% взрослого населения — 7,5 млн человек. Полностью привиты от коронавируса около 6 млн человек.

До конца года ведомство собирается вакцинировать 70% взрослого населения. Ляшко утверждает, что для этого есть нужное количество вакцины и необходимые способности системы здравоохранения, но реализации такого плана мешает «российская пропаганда».

Ранее в минздраве Украины пообещали президенту Владимиру Зеленскому начать производство собственной вакцины от COVID-19.