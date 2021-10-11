Зампред правительства Забайкалья Алексей Казаков подал в отставку

Заместитель председателя правительства региона и руководитель администрации губернатора Забайкальского края Алексей Казаков подал в отставку 11 октября. Об этом пишет

«Официальный портал Забайкальского края».

Алексей Казаков прокомментировал свой уход. По его словам, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он выразил благодарность коллегам за совместную работу и поддержку. Казаков добавил, что признателен депутатскому корпусу, главам районов, городских и муниципальных округов.

Алексей Казаков занимал свою должность с мая 2020 года. Сейчас обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края будет исполнять Александр Якимов.

Ранее сообщалось, что полпредом в Сибирском федеральном округе может стать помощник президента Анатолий Серышев.