Зеленский рассказал, что все еще смотрит шоу, созданное его командой КВН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в программе «Светская жизнь», что редко смотрит шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95», совладельцем и художественным руководителем которой он был до того, как занять пост главы государства.

«Сначала они меня спрашивали [авторы программы], что я думаю. Я что-то отвечал. К сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть «Квартал», нет времени, скажу честно. Но если я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет», — сказал Зеленский

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. До избрания на пост главы государства он получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.

Студия «Квартал-95» была основана в 2003 году на базе криворожской команды КВН «95-й квартал», капитаном которой и был «Вован» — Владимир Зеленский. Он вошел в число основателей студии.

В разные периоды с 2010 по 2012 год Зеленский являлся генеральным продюсером украинского телеканала «Интер», ряд руководящих должностей на канале занимали члены его команды. Финансирование было сосредоточено преимущественно на создании проектов «Квартала-95».