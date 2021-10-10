Президент Австрии заверил, что правительственный кризис завершен

В понедельник будут приведены к присяге новый канцлер и глава МИД Австрии. Об этом сообщил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен, сообщает РИА «Новости».

«Этот правительственный кризис закончен, завтра в полдень я приведу к присяге нового канцлера и нового главу МИД. Работа в нашей стране сможет продолжиться», — заявил Ван дер Беллен.

В своем заявлении он также поблагодарил покинувшего свой пост канцлера Себастьяна Курца за большой вклад в сохранение целостности государственных институтов.

Об отставке канцлера было объявлено накануне, 9 октября. По словам Курца, он предложил Ван дер Беллену назначить временно исполняющим обязанности канцлера министра иностранных дел страны Александра Шалленберга. При этом сам политик намерен остаться главой Австрийской народной партии и стать депутатом парламента.

Незадолго до отставки в ведомстве канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии прошли обыски. Следователи осмотрели кабинеты официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.

Чиновники подозреваются в сделках с издателем крупнейшего таблоида Австрии Österreich, которые, предположительно, заключались еще до того, как Курц стал канцлером в 2017 год. В отношении самого Курца также ведется расследование по подозрению в пособничестве коррупции.