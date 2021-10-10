Президента Чехии поместили в палату интенсивной терапии

Президента Чехии Милоша Земана положили в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, его поместили в палату интенсивной терапии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора ЦВГ Мирослава Заворала, который также является лечащим врачом Земана.

«О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия», — сказал глава медицинского учреждения.

На этой неделе Заворал дважды посетил 76-летнего Земана и советовал ему госпитализацию, однако политик отказался.

Ранее сообщалось, что чешского президента госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге после местных выборов.

О том, что Земан заболел, стало известно 8 октября. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, глава государства болеет две недели. Эти дни он лечился амбулаторно, регулярно проходя медицинские осмотры.

Из-за плохого самочувствия Земан не пришел на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах, опустив бюллетень в переносной ящик в своей резиденции в замке Ланы.

Чешский лидер недавно переместился в инвалидное кресло из-за невропатии ног. Также у него слабый слух и пониженное артериальное давление.