Президента Чехии госпитализировали после парламентских выборов

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге после местных выборов. Об этом сообщает телеканал CT24 .

О том, что Земан заболел стало известно 8 октября. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, глава государства болеет две недели. Эти дни он лечился амбулаторно, регулярно проходя медицинские осмотры.

Из-за плохого самочувствия Земан не пришел на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах в переносном ящике в своей резиденции в замке Ланы.

Парламентские выборы в Чехии состоялись 8-9 октября. Победу одержала коалиция «Вместе», состоящая из трех либеральных партий и движений. Правящее центристское движение ANO во главе с премьером страны заняло второе место.

Ранее Земан был госпитализирован в середине сентября.

76-летний президент Чехии недавно переместился в инвалидное кресло из-за невропатии ног. Также у него слабый слух и пониженное артериальное давление.