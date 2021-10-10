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Талибы* пригрозили США «проблемами для народа» в случае вмешательства в дела Афганистана

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Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки предупредил США, что любое ослабление талибов (организация запрещена в России) может вызвать «проблемы для народа». Об этом он сообщил агентству Bakhtar.

«Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы», — сказал он.

Моттаки добавил, что дестабилизация «может привести к проблемам для народа».

Ранее сообщалось, что делегация Соединенных Штатов прибудет в Доху, столицу эмирата Катар, для проведения переговоров с представителями движения «Талибан» по «жизненно важным для США вопросам».

Эти переговоры станут первым официальным дипломатическим контактом после эвакуации вооруженных сил США из Афганистана. По словам представителей госдепа, одной из ключевых тем на этой встрече будет обсуждение эвакуации оставшихся в стране американских граждан.

До этого посол Афганистана в США Адела Раз заявила, что «потеряла свою страну» и веру в правительство США, а дело ее жизни — поддержка афганских женщин и девочек — находится в упадке.

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