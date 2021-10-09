Саакашвили в лесу снял видео с рассказом о въезде в Грузию

В новом видеообращении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как смог проникнуть в Грузию. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arxi.

Согласно материалам дела о незаконном въезде, которые приводит телеканал, бывший глава государства прибыл на родину на пароме «Вильнюс» в порт Поти, после чего побывал в Абаше, Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Сообщается, что правительство не располагало информацией о нахождении Саакашвили в стране с момента въезда, как это утверждалось властями.

Саакашвили в своем обращении рассказал, что его жизни угрожала опасность — грузинский миллиардер и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, отодвинувший несколько лет назад от власти Саакашвили, и действующий премьер Ираклий Гарибашвили сорвали планы Саакашвили вылететь самолетом из Азербайджана.

«Всем привет из одного из лесов западной Грузии. Я оказался здесь через третью страну. После того, как я узнал, что Иванишвили отправил Гарибашвили в Азербайджан, мой самолет, на который я ехал в 2 часа ночи, должны были сбить в этих странах. Я решил въехать в Грузию гораздо менее комфортным способом, с помощью моих друзей из разных стран», — сказал Саакашвили.

Бывший президент Грузии признался, что в лесу его порадовал аромат деревьев тех родных мест, где он не был столько лет.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. Украина обещает приложить все усилия для экстрадиции задержанного в Грузии Михаила Саакашвили, при этом грузинские власти правовых оснований для этого не видят.

Ранее Саакашвили написал письмо из тюрьмы. Там он связал свое задержании в Грузии с тем, что у власти находится партия, сотрудничающая с Москвой. Позднее в знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку, но недавно начал понемногу принимать пищу.