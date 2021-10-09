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МИД России следит за ситуацией с задержанием иностранцев с паспортами РФ в Турции

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России следит за ситуацией с задержанием в Турции шести человек с российскими паспортами, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова «Газете.Ru».

«Посольство и генеральные консульства направили соответствующие запросы турецкой стороне и находятся с ней в контакте», — рассказала Захарова.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что турецкие спецслужбы задержали шесть человек с паспортами Российской Федерации по подозрению в шпионаже. По данным канала, рейды проводились в Стамбуле и Анталье. При этом о национальности задержанных не сообщалось.

Как сообщил канал, кроме российских паспортов силовики нашли у задержанных оружие. Злоумышленники, по предварительным данным, планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации. Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже».

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