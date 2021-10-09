Правящая партия Грузии приостановила предвыборную кампанию из-за трагедии в Батуми

Руководство правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняло решение прекратить до 12 октября подготовку ко второму туру выборов в местные органы власти, назначенные на 30 октября, из-за гибели людей в результате обрушения жилого дома в Батуми. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на Facebook.

В ГМДГ выразили соболезнования семьям и родным погибших, отметив, что вместе с ними «скорбит каждый грузин».

«В честь памяти погибших «Грузинская мечта» до 12 октября прекращает всю избирательно-политическую активность», — говорится в сообщении.

Секция жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушилась утром 8 октября. В результате трагедии погибли восемь человек. Полиция задержала трех человек по делу об обрушении дома.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура по погибшим в Батуми.

Ранее сообщалось, что житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома.