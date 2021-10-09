Депутат Рады Волошин процитировал Николая II в связи с ситуацией на Украине

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказался на своей странице в Facebook об отставке спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, вспомнив слова русского императора Николая II.

«Вокруг предательство, и трусость, и обман» — сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова», — написал Волошин.

Верховная рада Украины 7 октября отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Решение об отставке Разумкова поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах.

30 сентября Разумков заявил, что пропрезидентская фракция «Слуга народа» инициировала его отставку. 2 октября партия за несколько часов собрала больше 150 подписей депутатов, необходимых для увольнения спикера.

Как писала «Газета.Ru», между Зеленским и Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. Сам Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.