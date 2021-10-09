Депутат Рады Кузьмин заявил, что Медведчука не посадят в тюрьму

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин считает, что председатель политсовета партии Виктора Медведчук будет освобожден. Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший незалежный».

«Короче говоря, чтобы всем окончательно был понятен абсурд этого всего, я хочу сказать следующее: никогда Медведчука за это в тюрьму не посадят, он будет оправдан», — сказал Кузьмин.

Он добавил, что Медведчук сможет добиться оправдательного приговора в Европейском суде по правам человека. По словам украинского депутата, оппозиционного политика восстановят во всех правах, а его обвинителей накажут.

«Те, кто совершал преступления против Медведчука, сядут на скамью подсудимых», — добавил Кузьмин.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения до 7 сентября. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутату Верховной рады Виктору Медведчуку до 31 октября. В партии потребовали отменить домашний арест их лидера, а обвинения в его отношении признать сфальсифицированными и безосновательными.