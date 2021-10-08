В Швеции обвинили Россию в причастности к кризису с мигрантами на границе с ЕС

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Россия ответственна за кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы. Об этом он сообщил в эфире телеканала «ТВ4».

«Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия», — сказал он.

По его мнению, цель России состоит якобы в дестабилизации стран Евросоюза и оказании давления на ЕС. Хультквист призвал продолжать вводить санкции против России, чтобы противостоять этой ситуации.

Ранее сейм Польши поддержал продление режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. За продление режима ЧС проголосовало 237 депутатов, 179 высказались против, 31 воздержался.

В начале сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Распоряжение действовало в течение 30 дней. В соответствии с конституцией Польши режим ЧП не может продолжаться в стране более чем 90 дней. Соответствующие меры приняты в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился летом этого года, военнослужащие Польши были вынуждены установить колючую проволоку для борьбы с нелегальными мигрантами.