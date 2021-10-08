Байден перепутал женщину с мужчиной

Президент США Джо Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером» во время выступления в штате Иллинойс.

На это обратила внимание пользовательница соцсети Twitter, которая опубликовала отрывок с выступлением американского президента на своей странице.

«Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут «мистер мэр»? Я что-то пропустила?», — написала она.

Wait… did @JoeBiden just call Lori Lightfoot "Mr. Mayor?"



What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz — Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021

Ранее сообщалось, что Байден в своей речи на выступлении на Генассамблее ООН перепутал США и ООН. Такую ошибку он допустил, когда говорил о мировом лидерстве Вашингтона в отношении соблюдения принципов демократии.

До этого Байден забыл имя высокопоставленного должностного лица. Инцидент произошел на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании альянса AUUKUS (партнерства Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии в военной сфере), в котором также принимал участие премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.