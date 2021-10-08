МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского для обсуждения миграционной ситуации на границе. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Ранее официальный представитель польской пограничной охраны Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники открыли стрельбу в сторону границы с Польшей. По ее словам, это были холостые выстрелы либо выстрелы, намеренно сделанные мимо польских солдат. В результате инцидента никто не пострадал.

При этом официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков государственной границы.

До этого стало известно, что Польша продлила режим ЧП на границе с Белоруссией из-за нелегалов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился летом этого года, военнослужащие Польши были вынуждены установить колючую проволоку для борьбы с нелегальными мигрантами.