В Кремле поздравили журналиста Муратова с Нобелевской премией мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил российского журналиста, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

«Можем поздравить Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Муратов «талантлив, смел», а присуждение Нобелевской премии является высокой оценкой его деятельности.

Лауреатами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

По информации Нобелевского комитета, премия в этой номинации присуждается «за усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

До этого Нобелевскую премию мира из числа россиян получили только правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Накануне танзанийский писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год.