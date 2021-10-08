Daily Mail: британцы встали на сторону Путина в газовом вопросе

Представители некоторых стран Запада считают, что президент России Владимир Путин превратил энергетику в политическое оружие, а топливо будет поставляться в Европу только в случае одобрения «Северного потока − 2», пишет Daily Mail.

При этом читатели издания встали на сторону российского лидера и пришли к выводу, что к проблемам с газом в стране привели действия их собственных властей.

По их мнению, меньше 1% британского топлива поступает из России, а главная причина экономического кризиса в Великобритании — дефицит газовых хранилищ.

Один из пользователей Сети сообщил, что Лондон обладает миллиардами кубических футов газа, но власти не позволяют его качать. Другой читатель недоумевает, почему Британия должна зависеть от другой страны в энергетическом плане при наличии газа в Северном море.

«У нас есть миллиарды кубических футов газа, но правительство ни за что не позволит энергетическим компаниям их выкачать. Так что это всего лишь страшилка, только заголовок пугающий», — написал один из комментаторов под статьей Daily Mail.

Ранее посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер предположил, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей. Он отметил, что рост цен на газ включен в повестку заседания Европейского Совета 21–22 октября.

Президент России Владимир Путин, выступая 6 октября на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину. Он также заявил, что РФ превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам главы государства, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%.

В «Газпроме» в свою очередь заявили, что выполняют все обязательства по поставкам газа и по возможности поставляют больше. Так, с начала года, концерн поставил почти рекордные объемы газа на зарубежные рынки: поставки в Германию по сравнению с прошлым годом были увеличены на треть, в Турцию — в 2,5 раза, а в Румынию — в 4 раза.