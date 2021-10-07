Европарламент призвал завести против Лукашенко уголовное дело

Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой призвал Европейский союз ввести новые ограничения против ряда отраслей страны и начать уголовное преследование президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, евродепутаты поддержали введение пятого пакета санкций с крайней степенью срочности из-за миграционного кризиса на западных границах Белоруссии. В него предлагают включить ограничения против деревообрабатывающего, металлургического, и химического секторов экономики этой страны. Санкции могут коснуться госбанков и других крупных промышленных предприятий.

В Европарламенте также предлагают возбудить уголовное дело о преступлениях Лукашенко против своего народа, согласно принципу универсальной юрисдикции. Там уверены, что в будущем этим вопросом должен заняться Международный суд ООН.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям отчитал генерального директора Белорусской калийной компании Елену Кудрявец.