Йеменские повстанцы заявили о сбитом американском беспилотнике

Официальный представитель йеменских повстанцев-хуситов Яхья Сари сообщил в Twitter, что в Саудовской Аравии ими сбит американский беспилотник RQ-20 Puma.

«В воздушном пространстве фронта в Джизане служба ПВО сбила самолет-разведчик американского производства RQ-20 ВВС Саудовской Аравии. Попадание в цель было выполнено с использованием соответствующего оружия, а кадры с обломками показаны будут в ближайшие часы», — написал спикер хуситов.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию против хуситов, которые контролируют большую часть Йемена, в том числе столицу Сану. Первые проводят воздушную кампанию, направленную на сворачивание территориальных завоеваний повстанцев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что арабская коалиция уничтожила две заминированные лодки ополченцев-хуситов у порта Салиф и предотвратила на них запланированную атаку. Тогда коалиция также осудила продолжающиеся угрозы хуситов судоходству в проливе Баб аль-Мандеб и южной части Красного моря.