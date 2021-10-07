Сербия навечно отказалась вступать в НАТО

Сербия никогда не вступит в НАТО — об этом заявил министр инноваций и технологического развития, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, передает портал Danas.

По словам министра, Сербия — нейтральная в военном отношении страна, которая никогда не станет членом НАТО. Он также отметил, что благодаря России Сербия стала государством-транзитером газа в момент энергетического кризиса. Попович также поблагодарил Москву за поддержку Белграда по вопросу Косова.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что в Косово будет задействована армия в случае нападения на сербское население в крае и бездействия НАТО. До этого на границе Сербии и Косово произошло обострение. Косовский спецназ занял переходы на административной линии с Центральной Сербией, что вызвало возмущение местных жителей, которые устроили протесты около границы.