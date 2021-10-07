Глава Крыма оценил слова литовского политика о «возвращении» полуострова Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на слова бывшего председателя Верховного совета Литвы Витауса Ландсбергиса о возвращении полуострова Украине после развала России.

«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина», — написал глава республики в Telegram-канале.

По его словам, развал Украины начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти не прекратят политику, направленную на внутренний раскол и порождение ненависти.

Также Аксенов посоветовал литовскому политику подумать о состоянии своей страны, а не «гадать о будущем России».

Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым только после распада России. При этом он отметил, что «все империи имеют свой конец» — и Россия, по его словам, когда-нибудь развалится «и в третий раз».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.