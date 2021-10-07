Зеленский уволил пятерых послов

Украинский лидер Владимир Зеленский вечером 6 октября существенно пересмотрел состав дипломатического корпуса — он подписал приказы об освобождении пяти послов Украины в шести странах. Соответствующие указы опубликованы на сайте представительства Зеленского.

Уволен Ростислав Троненко — украинский посол Бразилии, Василий Серватюк, посол в Таджикистане и Афганистане, Иван Кулеба — посол в Армении. Также Зеленский освободил от должностей дипломатов Евгения Микитенко — посла Украины в Египте и Владимира Яценковского — посла в Литве.

Президент Украины также назначил посла в Кении Андрея Праведника послом в Республике Руанда, а посла в Нигерии Валерия Кирдоду послом в Республике Камерун по совместительству. Согласно новому указу, посол Мексике Оксана Драмарецкая назначена послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.

Ранее Зеленский подписал новые санкции — против еще трех российских предприятий.