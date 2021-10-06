В Белом доме прорабатывают детали встречи Байдена и Си Цзиньпиня

Белый дом в настоящее время работает над форматом переговоров президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпиня, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге.

«Результатом обсуждений стала договоренность о продолжении диалога на очень высоком уровне. Мы также говорили и продолжаем верить в то, что взаимодействие на уровне лидеров является важной частью наших усилий по ответственному управлению конкуренцией с Китаем, особенно с учетом объединяющей силы китайского руководства. Мы все еще работаем над тем, как это будет выглядеть, и, конечно, над окончательными деталями», — сказала Псаки.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальный источник сообщило, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиальной договоренности о том, что Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит до конца года.

До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на администрацию президента страны Джо Байдена, писала, что США планируют начать новые торговые переговоры с Китаем, которые пройдут «с чистого листа». По информации газеты, это обусловлено тем, что вашингтонская администрация «сомневается», что КНР «захочет рассмотреть вариант о серьезных переговорах по второй фазе».