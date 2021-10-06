Саакашвили не разрешили установить телевизор в камере

Бывшему президенту Грузии и главе Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаилу Саакашвили, задержанному ранее в Тбилиси, отказали в просьбе установить телевизор в тюремной камере. Об этом заявил защитник политика Давид Садзаглишвили, передает РИА «Новости».

«У него нет телевизора... ему сказали, что телевизора нет на складе и поэтому его не предоставили. У осужденного есть право иметь телевизор в камере», — заявил адвокат во время общения с журналистами.

По словам Садзаглишвили, грузинские власти пытаются максимально ограничить экс-президенту доступ к информационным источникам.

Михаил Саакашвили вернулся на родину и был задержан в Тбилиси 1 октября. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.

Ранее сообщалось, что Саакашвили написал из тюрьмы письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону.