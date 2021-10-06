Россия и Иран обсудили возможность содействия постконфликтному восстановлению Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном перспективы активизации международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана. Об этом заявил сам глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Приветствуем большой и значимый вклад Ирана, приютившего миллионы афганских беженцев. В этом контексте обсудили перспективы активизации регионального и международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что к урегулированию всего спектра гуманитарных проблем в Афганистане необходимо подключить соответствующие международные организации. По словам министра, шаги в этом направлении уже видны со стороны международных структур и соседних государств.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что вопросы постконфликтного восстановления афганского государства приобретают все большую актуальность на фоне ухудшения гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране. По данным СМИ, Афганистан уже задолжал за электричество порядка $62 млн.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) заявило о переходе к ним власти в Афганистане. При этом войну они считают завершенной. На фоне этих событий из страны начали уезжать беженцы, разные государства стали эвакуировать своих граждан. После прихода боевиков к власти эксперты заявили, что без зарубежной помощи Афганистан ждет крупный гуманитарный кризис.