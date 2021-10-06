В Крыму назвали «марионеточным» решение включить полуостров в состав Украины на карте Евро-2024

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что УЕФА включил Крым в состав Украины на карте во время презентации логотипа Евро-2024 под влиянием «политиканов».

«Шаг марионеточный, и сразу чувствуется влияние политики. Те времена, когда УЕФА была просто спортивной организацией, уже прошли. Сегодня весь мировой спорт, что называется, под каблуком у политиканов. Мое отношение к этому - резко негативное, и не потому, что Европа Крым не признает, а из-за того, что политиканы спортивным организациям свою волю навязывают», — рассказал он.

По словам Бальбека, данное решение еще раз подчеркивает зависимость УЕФА от политики.

«Думаю, все было примерно так: чиновник в Брюсселе позвонил руководству УЕФА и попросил, чтобы не вызывать очередную истерику Киева, придумать какой-то новый логотип на Евро-2024, где Крым будет визуально украинским, глядишь, в этой мешанине красок никто и ничего не заметит. А так как руководство УЕФА такие же чиновники, то они просто взяли «под козырек» и придумали вот такой странный и далекий от сегодняшних реалий логотип, чем еще раз подчеркнули свою зависимость от политики», — пояснил депутат.

Ранее Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал включение Крыма в состав Украины во время презентации чемпионата Европы-2024 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).