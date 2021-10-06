Саакашвили написал из тюрьмы Гордону

Арестованный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал из тюрьмы письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону, пишет портал «Страна».

Известно, что письмо было передано через девушку Саакашвили, народного депутата Украины Елизавету Ясько. В нем экс-президент благодарит журналиста за поддержку и привлечение внимания к его делу.

«Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны», — написал Саакашвили.

В Грузии экс-президент еще до возвращения был заочно признан виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что его команда хочет освободить политика с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать.