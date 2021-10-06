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Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для гражданских рейсов

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Depositphotos

Азербайджан начал использовать для совершения пассажирских рейсов в Нахичевань воздушное пространство Армении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление «Азербайджанских авиалиний».

«Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахичевань-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении», — говорится в сообщении авиакомпании.

«Азербайджанские Авиалинии» подчеркнули, что данный шаг показывает готовность Баку разблокировать транспортные коммуникации в регионе, что отвечает интересам всех граничащих с Азербайджаном государств.

В сообщении также уточняется, что полет в Нахичевань через воздушное пространство Армении станет значительно быстрее, что, в свою очередь, позволит снизить расходы топлива.

Ранее Азербайджан не мог совершать гражданские рейсы через воздушное пространство Армении из-за нагорно-карабахского конфликта. Вооруженный конфликт Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном, также известный как вторая карабахская война, вспыхнул 27 сентября 2020 года. Боевые действия продолжались шесть недель — 44 дня, — по официальным данным, стороны потеряли более 3 тыс. солдат, а жертвы среди мирных жителей исчисляются сотнями человек.

Конфликт был остановлен 9 ноября трехсторонним соглашением о прекращении огня между Ереваном, Баку и Москвой. Для стабилизации ситуации вдоль линии соприкосновения сторон была размещена миротворческая миссия России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда тот будет готов к этому. По словам азербайджанского лидера, эта встреча покажет, что война окончена и страны готовы наладить отношения.

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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
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