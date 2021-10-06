МИД КНР подтвердил информацию о китайско-американских переговорах в Цюрихе

Переговоры в Швейцарии проведут член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Встреча состоится в Цюрихе. Стороны намерены обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и другим вопросам, говорится в заявлении дипломата.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, писала, что одним из обсуждаемых пунктов на переговорах может стать проведение саммита глав государств.

Также сообщалось, что США планируют начать новые торговые переговоры с Китаем. Как сообщается, Вашингтон хочет начать переговоры «с чистого листа».