Дипломат Лозинский заявил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины

Любые обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины беспочвенны и «являются проявлением антироссийской пропаганды». Такое заявление на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский, передает РИА «Новости».

Он указал, что положения меморандума не распространяются на обстоятельства, которые стали следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Как отметил дипломат, РФ «не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения».

Так Лозинский прокомментировал заявление директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимира Лакомова, который обвинил Россию в «вопиющем нарушении положений» данного документа, когда, та «оккупировала Крым».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали украинскому государству безопасность.