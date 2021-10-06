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Сын экс-диктатора Филиппин будет баллотироваться в президенты страны

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Lisa Marie David/Reuters

Сын бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса, Фердинанд Бонгбонг Ромуальдес Маркос младший, намерен участвовать в выборах главы государства. Они намечены на 2022 год. Видео, где он объявляет об этом, выложено на его странице в Facebook.

Отец Фердинанда Маркоса младшего, Фердинанд Маркос, возглавлял государство с 1965-го по 1986 годы. В 1972-м, объявив чрезвычайное положение, он отменил конституцию страны. Таким образом он стал диктатором Филиппин.

В 1986-м году произошел военный переворот, Фердинанд Маркос эмигрировал на Гавайи. Он умер в 1989 году.

Нынешний президент Филиппин Дутерте заявил, что решил уйти из политики

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