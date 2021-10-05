Мизулина заявила о возможности создания российского аналога YouTube в течение пяти лет

Член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала масштабный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp. По ее словам, в России необходимо создавать отечественные аналоги, площадки и продукты.

«Обезопасить российских пользователей при таких сбоях никак нельзя. Нам нужно создавать отечественные аналоги, площадки и продукты, либо развивать те, которые уже существуют. В России вполне возможно создать эквивалент того же YouTube при определенных финансовых вложениях и поддержке со стороны государства в виде, в том числе налоговых преференций. Я думаю, что с этой задачей можно справиться за пять лет. Но только если такой сервис будет актуальным в перспективе, потому что ресурсы так или иначе замещают друг друга. Появляются новые услуги и продукты, а старые устаревают. Не факт, что через пять лет YouTube будет такой же популярной площадкой, какой он является сейчас», — отметила Мизулина.

С ее точки зрения, сбой у Facebook и других западных ресурсов в очередной раз доказал, что России необходимо создавать полностью инфраструктуру суверенного интернета — вкладывать в это средства и помогать отечественным IT-компаниям, развивая свои аналоги.

Ранее в Совфеде призвали создать в России «автономную систему» после глобального сбоя в сети.