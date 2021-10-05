Миронов после глобального сбоя в интернете посоветовал читать больше книг

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя «Газете.Ru» масштабный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp, обратил внимание на зависимость людей от социальных сетей.

«Проблема зависимости от соцсетей в современном обществе, конечно же, существует, и все это отлично знают. Наибольшую обеспокоенность сегодня вызывают дети. Многие из них буквально «подсели» на контент из соцсетей. Они не представляют, как без него жить, и это печально. Решение проблемы такой зависимости может быть следующим: нужно больше читать разнообразной литературы», — отметил политик.

По его словам, разносторонне развитые и образованные люди, люди с большим кругозором, которые читают книги, никогда ни от чего не испытывают никакой зависимости.

Ранее сообщалось, что в Кремле не почувствовали сбои в работе соцсетей.